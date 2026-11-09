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Sentencian a Jesse Espinoza a 40 años de prisión por agresión sexual agravada contra dos menores

Cecilia Castaneda
Sentencian a Jesse Espinoza a 40 años de prisión por agresión sexual agravada contra dos menores

BROWNSVILLE, TEXASJesse Espinoza fue sentenciado a 40 años de prisión por cada uno de dos casos de agresión sexual agravada contra menores de edad, un delito grave de primer grado, informó la Fiscalía del Condado de Cameron.

Espinoza se declaró culpable en los casos identificados con los números 2026-DCR-698 y 2026-DCR-2411. La sentencia fue dictada este lunes 9 de noviembre de 2026, en el Tribunal del Distrito Judicial 197, ante el juez Cordova.

Como parte de la resolución, también se ordenó que Espinoza permanezca registrado de por vida como agresor sexual. Además, se emitieron órdenes de protección permanentes para ambas víctimas.

Por respeto a la privacidad de los menores afectados, las autoridades no divulgaron sus identidades ni detalles relacionados con los abusos.

El fiscal de distrito del Condado de Cameron, Luis V. Sáenz, señaló que los menores merecen crecer en entornos seguros y libres de cualquier tipo de abuso. También reconoció el valor de las víctimas que deciden denunciar y reiteró el compromiso de su oficina de brindarles apoyo y protección durante el proceso de justicia.

La Fiscalía agradeció el trabajo de la fiscal adjunta Melissa Muñoz, la defensora de víctimas Norma Vallejo, la asistente legal Gaby Cruz, el investigador Gene De Leon Jr. y el Departamento de Policía de La Feria.

También reconoció el apoyo de Maggie’s House, en el Condado de Hidalgo, por su colaboración en estos casos.

La Fiscalía del Condado de Cameron reiteró que continuará trabajando para procesar los delitos contra menores, responsabilizar a los agresores y proteger la identidad y dignidad de las víctimas.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 9, 2026 11:51 am
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