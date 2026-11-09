Icono del clima actual –°

Noticias Locales

Brownsville refuerza labores de drenaje ante lluvias e inundaciones; advierten sobre más precipitaciones

Cecilia Castaneda
Brownsville refuerza labores de drenaje ante lluvias e inundaciones; advierten sobre más precipitaciones

BROWNSVILLE, TEXASEquipos de Ingeniería y Obras Públicas de Brownsville trabajan para mantener despejadas las entradas de drenaje y los canales de desagüe, retirando escombros acumulados por las tormentas y monitoreando los vecindarios propensos a inundaciones.

De acuerdo con las autoridades, un aviso de inundación permanece vigente para el Condado de Cameron hasta la 1:30 de la tarde. Además, se espera otra ronda de fuertes lluvias entre las 6:00 y las 8:00 de la noche.

La ciudad exhorta a los conductores a mantenerse atentos a las barricadas colocadas en las calles y evitar ingresar a zonas inundadas o bloqueadas. Las autoridades recalcan que nunca se debe intentar rodear estas barreras, ya que están instaladas para proteger a la comunidad.

Se recomienda dar la vuelta y buscar rutas alternas para evitar situaciones de riesgo.

Los residentes pueden reportar acumulación de escombros, calles bloqueadas e inundaciones llamando al (956) 546-4357 (HELP).

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 9, 2026 12:04 pm
¿Detectas algún error o falta de ortografía en este artículo? Ayúdanos a corregirlo.

, , , , , , ,

Noticias relacionadas

Podcasts recomendados

Armida y La Flaka Podcast Podcast Armida y La Flaka Podcast Armida & La Flaka es un programa de radio lleno de energía y diversión, donde se comentan temas virales con humor femenino,… Ver podcast El Flaco y su Pandilla Podcast El Flaco y su Pandilla "El Flaco y su pandilla” es el show de radio matutino donde arrancas el día con carcajadas y sin filtros. El Flaco… Ver podcast Shoboy Show Podcast Shoboy Show ShoBoy Show es un show de radio bilingüe, divertido y lleno de energía que combina spanglish, música en tendencia, comedia y cultura… Ver podcast Politics con Acento Podcast Politics con Acento En Politics con Acento, la conversación política tiene una nueva voz —una con acento latino. Cada episodio, Stephanie Ochoa entrevista a las… Ver podcast

Escucha en vivo

Reyna 103.1 FM Cumbias y más Reyna 103.1 FM Cumbias y más Escuchar La Suavecita 107.1 Grupera La Suavecita 107.1 Grupera Escuchar Fuego 101.9 FM Urbano Fuego 101.9 FM Urbano Escuchar José Radio Regional José Radio Regional Escuchar