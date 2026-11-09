BROWNSVILLE, TEXAS – Equipos de Ingeniería y Obras Públicas de Brownsville trabajan para mantener despejadas las entradas de drenaje y los canales de desagüe, retirando escombros acumulados por las tormentas y monitoreando los vecindarios propensos a inundaciones.

De acuerdo con las autoridades, un aviso de inundación permanece vigente para el Condado de Cameron hasta la 1:30 de la tarde. Además, se espera otra ronda de fuertes lluvias entre las 6:00 y las 8:00 de la noche.

La ciudad exhorta a los conductores a mantenerse atentos a las barricadas colocadas en las calles y evitar ingresar a zonas inundadas o bloqueadas. Las autoridades recalcan que nunca se debe intentar rodear estas barreras, ya que están instaladas para proteger a la comunidad.

Se recomienda dar la vuelta y buscar rutas alternas para evitar situaciones de riesgo.

Los residentes pueden reportar acumulación de escombros, calles bloqueadas e inundaciones llamando al (956) 546-4357 (HELP).