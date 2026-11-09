RIO GRANDE CITY, TEXAS – Con el objetivo de apoyar a familias de la comunidad durante la celebración de Thanksgiving, el Distrito Escolar Independiente de Rio Grande City Grulla (RGCGISD) realizará una campaña de recolección de alimentos denominada “Stuff the Bus”.

La actividad se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., e invita a negocios, organizaciones y miembros de la comunidad a contribuir con donaciones de alimentos no perecederos.

Los puntos de recolección estarán ubicados en Walmart Supercenter, en el 4534 US 83, en Rio Grande City, y en Border Town, ubicado en el 7251 U.S. 83 Frontage Road, en Alto Bonito.

¿Qué alimentos se pueden donar?

Entre los productos que se estarán recibiendo se encuentran:

Verduras enlatadas, como elote, ejotes y chícharos.

Relleno para pavo en caja y puré de papa instantáneo.

Arroz, pasta y frijoles.

Frutas enlatadas, rellenos para pays y salsa de arándanos.

Sobres de gravy y condimentos.

Cereal y avena.

La iniciativa busca reunir suficientes alimentos para ayudar a familias locales durante la temporada de Acción de Gracias.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Idani Salinas al 956-716-6731 o con Adrian Ozuna al 956-435-6512.

También pueden escanear el código QR del volante para registrarse y conocer más detalles sobre la campaña.