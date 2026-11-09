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Food Bank RGV anuncia cambio de horario para distribución gratuita de pan en Alamo

Cecilia Castaneda
Food Bank RGV anuncia cambio de horario para distribución gratuita de pan en Alamo

ALAMO, TEXASFood Bank RGV y el Precinto 2 del Condado de Hidalgo anunciaron un cambio de horario en su programa de distribución gratuita de pan, que se realiza todos los martes en la ciudad de Alamo.

A partir de este aviso, la entrega está programada para comenzar a las 11:00 de la mañana. Sin embargo, las autoridades advierten que el horario podría variar.

La distribución se lleva a cabo en el Hidalgo County Precinct 2 Advancement Center, ubicado en 1429 South Tower Road, Alamo, Texas.

Las personas que acudan deberán tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

  • Llevar una caja de plástico con rejilla abierta para recoger el pan.

  • La entrega estará disponible hasta agotar existencias.

  • No se permiten excepciones a las reglas establecidas.

  • No se permite llevar bolsas.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al (956) 784-3505.

El programa es una colaboración entre Food Bank RGV y el comisionado del Precinto 2 del Condado de Hidalgo, Eduardo “Eddie” Cantú.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 9, 2026 12:09 pm
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