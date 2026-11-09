ALAMO, TEXAS – Food Bank RGV y el Precinto 2 del Condado de Hidalgo anunciaron un cambio de horario en su programa de distribución gratuita de pan, que se realiza todos los martes en la ciudad de Alamo.

A partir de este aviso, la entrega está programada para comenzar a las 11:00 de la mañana. Sin embargo, las autoridades advierten que el horario podría variar.

La distribución se lleva a cabo en el Hidalgo County Precinct 2 Advancement Center, ubicado en 1429 South Tower Road, Alamo, Texas.

Las personas que acudan deberán tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

Llevar una caja de plástico con rejilla abierta para recoger el pan.

La entrega estará disponible hasta agotar existencias.

No se permiten excepciones a las reglas establecidas.

No se permite llevar bolsas.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al (956) 784-3505.

El programa es una colaboración entre Food Bank RGV y el comisionado del Precinto 2 del Condado de Hidalgo, Eduardo “Eddie” Cantú.