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Recycle Land invita a la comunidad a reciclar este sábado 14 de noviembre en South Padre Island

Cecilia Castaneda
Recycle Land invita a la comunidad a reciclar este sábado 14 de noviembre en South Padre Island

SOUTH PADRE ISLAND, TEXAS – La comunidad está invitada a participar en una nueva jornada de reciclaje como parte del evento Recycle Land, que se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Durante la actividad, los residentes podrán llevar diferentes materiales para su reciclaje, incluyendo aluminio, baterías, cartón, ropa, platos, desechos electrónicos, electrodomésticos en funcionamiento, cartuchos de tinta, focos, aceite de motor, periódicos, alimentos no perecederos, zapatos, latas y papel blanco de oficina, entre otros.

También se aceptarán plásticos identificados con los números 1 y 2, jeringas y banderas de Estados Unidos.

Las autoridades recuerdan que el programa de reciclaje también está disponible todos los sábados, en el mismo horario, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Para consultar la lista completa de materiales aceptados, los interesados pueden visitar el sitio web de la ciudad de South Padre Island: https://www.myspi.org/department/division.php

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 9, 2026 11:02 am
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