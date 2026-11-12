Icono del clima actual –°

Noticias Locales

Convocan a vigilia con velas en Brownsville en memoria de los tres hijos de John Allen Rubio

Cecilia Castaneda
Convocan a vigilia con velas en Brownsville en memoria de los tres hijos de John Allen Rubio

BROWNSVILLE, Texas – Familiares y miembros de la comunidad se reunirán este jueves 12 de noviembre en Brownsville para honrar la memoria de Julissa, John Esteban y Mary Jane, los tres menores asesinados en un caso por el que su padre, John Allen Rubio, tiene programada su ejecución.

La vigilia silenciosa, denominada Tres Angeles Silent Candlelight Vigil, busca recordar las vidas de los tres niños, quienes fueron asesinados el 11 de marzo de 2003.

El homenaje está programado para las 5:45 p.m. en Tres Angeles Park, ubicado en el 805 Tyler Street, en Brownsville.

La convocatoria invita a la comunidad a reunirse en un ambiente de amor, recuerdo y solidaridad con las familias afectadas por la tragedia.

La vigilia se realizará el mismo día en que Rubio tiene programada su ejecución mediante inyección letal, a las 6:00 p.m., en la Unidad de Huntsville, Texas.

Los organizadores destacan que, aunque sus vidas fueron demasiado breves, el recuerdo de Julissa, John Esteban y Mary Jane permanecerá en el corazón de quienes los recuerdan.

Etiquetas: John Allen Rubio, Brownsville, ejecución, Julissa, John Esteban, Mary Jane, vigilia, Cameron County

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 12, 2026 2:43 pm
¿Detectas algún error o falta de ortografía en este artículo? Ayúdanos a corregirlo.

, , , , , , ,

Noticias relacionadas

Podcasts recomendados

El Flaco y su Pandilla Podcast El Flaco y su Pandilla "El Flaco y su pandilla” es el show de radio matutino donde arrancas el día con carcajadas y sin filtros. El Flaco… Ver podcast Armida y La Flaka Podcast Podcast Armida y La Flaka Podcast Armida & La Flaka es un programa de radio lleno de energía y diversión, donde se comentan temas virales con humor femenino,… Ver podcast Shoboy Show Podcast Shoboy Show ShoBoy Show es un show de radio bilingüe, divertido y lleno de energía que combina spanglish, música en tendencia, comedia y cultura… Ver podcast Politics con Acento Podcast Politics con Acento En Politics con Acento, la conversación política tiene una nueva voz —una con acento latino. Cada episodio, Stephanie Ochoa entrevista a las… Ver podcast

Escucha en vivo

Fuego 101.9 FM Urbano Fuego 101.9 FM Urbano Escuchar Super Estrella Rock y Pop Super Estrella Rock y Pop Escuchar José Radio Regional José Radio Regional Escuchar La Tricolor 99.5 - 99.9 Banda Norteña La Tricolor 99.5 – 99.9 Banda Norteña Escuchar