BROWNSVILLE, Texas – Familiares y miembros de la comunidad se reunirán este jueves 12 de noviembre en Brownsville para honrar la memoria de Julissa, John Esteban y Mary Jane, los tres menores asesinados en un caso por el que su padre, John Allen Rubio, tiene programada su ejecución.

La vigilia silenciosa, denominada Tres Angeles Silent Candlelight Vigil, busca recordar las vidas de los tres niños, quienes fueron asesinados el 11 de marzo de 2003.

El homenaje está programado para las 5:45 p.m. en Tres Angeles Park, ubicado en el 805 Tyler Street, en Brownsville.

La convocatoria invita a la comunidad a reunirse en un ambiente de amor, recuerdo y solidaridad con las familias afectadas por la tragedia.

La vigilia se realizará el mismo día en que Rubio tiene programada su ejecución mediante inyección letal, a las 6:00 p.m., en la Unidad de Huntsville, Texas.

Los organizadores destacan que, aunque sus vidas fueron demasiado breves, el recuerdo de Julissa, John Esteban y Mary Jane permanecerá en el corazón de quienes los recuerdan.

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