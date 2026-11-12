STARBASE, Texas. SpaceX tiene previsto realizar el próximo viernes 13 de noviembre el vuelo número 15 de su cohete Starship, desde sus instalaciones en Starbase, en Cameron County. El lanzamiento está sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras y la ventana de despegue de 75 minutos comenzará a las 4:45 de la tarde, hora del centro.

Esta misión representa un paso importante para la compañía, ya que sería el primer intento de recuperar tanto el cohete propulsor Super Heavy como la nave Starship directamente en la plataforma de lanzamiento.

¿Qué se espera durante el lanzamiento?

De acuerdo con SpaceX, los 33 motores Raptor del cohete podrían generar ruido audible al momento de encenderse y durante el despegue.

Entre seis y ocho minutos después del lanzamiento, el propulsor Super Heavy podría regresar a Starbase para intentar ser capturado por la torre de lanzamiento, siempre que se cumplan estrictas condiciones de seguridad.

Además, aproximadamente 22 horas después del despegue, está previsto que la nave Starship intente regresar al sitio de lanzamiento para una segunda maniobra de captura.

Posibles cierres y estruendos sónicos

Las autoridades advierten que los residentes de Cameron County y comunidades cercanas podrían escuchar uno o más estruendos sónicos durante el regreso de ambos vehículos.

SpaceX explica que estos sonidos, similares a un trueno, se producen cuando un objeto viaja a una velocidad superior a la del sonido. La compañía señala que no representan un riesgo para la salud y que su intensidad dependerá de las condiciones meteorológicas y otros factores.

Como parte de las medidas de seguridad, se establecerá un perímetro de protección en coordinación con las autoridades locales, lo que incluirá cierres temporales de la carretera estatal 4 y Boca Chica Beach.

Recomendaciones para residentes

Se recomienda a los conductores planificar sus recorridos y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre restricciones de acceso y posibles demoras.

Los interesados pueden enviar un mensaje de texto con la palabra BEACH al 1-866-513-3475 para recibir actualizaciones sobre cierres de la playa y condiciones de acceso a la carretera.

SpaceX advierte que la fecha y hora del lanzamiento podrían cambiar dependiendo de distintos factores. La cobertura en vivo comenzará aproximadamente 30 minutos antes del despegue a través de su página oficial y su cuenta en X.