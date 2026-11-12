BROWNSVILLE, TEXAS – A más de dos décadas del asesinato de tres niños pequeños en una residencia de la calle Tyler, el lugar donde ocurrió la tragedia tiene hoy un aspecto completamente diferente. Lo que alguna vez fue escenario de un crimen que conmocionó a la comunidad, ahora es un parque dedicado a honrar la memoria de Julissa, John Esteban y Mary Jane.

En marzo de 2003, los cuerpos de los tres menores fueron encontrados en un complejo de departamentos. Julissa Ángela Quezada, de 3 años; John Esteban Rubio, de 1 año; y Mary Jane Rubio, de apenas un mes, fueron víctimas de un crimen que dejó una profunda huella en Brownsville.

A 23 años de lo ocurrido, residentes del sector aseguran que el recuerdo sigue presente y consideran importante mantener viva la memoria de los pequeños.

“Yo pienso que es un recuerdo triste, pero a la vez que no se les olvide a las personas que ahí hubo un problema, un caso triste. A veces es bueno recordar para que no vuelva a pasar”, comentó un vecino del área.

De un lugar de tragedia a un espacio de paz

El complejo de departamentos permaneció abandonado hasta 2016, cuando el terreno comenzó a transformarse para darle un nuevo propósito.

En 2017 fue inaugurado el parque Tres Ángeles, nombrado en memoria de los tres niños. Como parte del homenaje, se plantaron tres árboles: dos con moños rosas en honor a las niñas y uno con un moño azul para recordar a John Esteban.

Desde su inauguración, autoridades locales y organizaciones comunitarias han colaborado para mantener este espacio como un punto de encuentro y reflexión.

Dorian Fourar, directora ejecutiva de CDCB Youth, explicó que los niños involucrados en el proyecto lograron identificarse con las víctimas, lo que los motivó a participar en la creación de un lugar dedicado a honrar sus vidas.

El parque también cuenta con espacios para compartir libros y un gabinete comunitario donde los residentes pueden donar o recoger alimentos y artículos esenciales.

Brooke Esparza, coordinadora de eventos especiales del Centro de Recreaciones de Brownsville, destacó que el parque representa la unión de la comunidad y ofrece un espacio para que las familias puedan reunirse y convivir.

Un legado para las próximas generaciones

Líderes comunitarios esperan que el parque continúe siendo un símbolo de esperanza, solidaridad y fortaleza para Brownsville.

Aunque las vidas de los tres pequeños fueron arrebatadas, su memoria permanece en este espacio y en los árboles que fueron sembrados en su honor, con la esperanza de que su legado sea recordado por generaciones.