Más de dos décadas después del asesinato de tres niños en Brownsville, John Allen Rubio se encuentra a horas de enfrentar la pena de muerte. Su caso ha atravesado múltiples procesos judiciales, apelaciones y controversias relacionadas con su estado mental.

Los hechos

Todo comenzó el 11 de marzo de 2003, cuando las autoridades descubrieron los cuerpos de tres menores dentro de una vivienda en Brownsville, Texas.

Las víctimas fueron identificadas como Julissa Ángela Quezada, de tres años; John Esteban Rubio, de un año; y Mary Jane Rubio, de apenas dos meses.

Rubio y su entonces pareja, Ángela Camacho, fueron arrestados y posteriormente declarados culpables por los asesinatos.

Primer juicio y sentencia de muerte

En noviembre de 2003, Rubio recibió su primera sentencia de muerte. Sin embargo, en septiembre de 2007, la Corte de Apelaciones Penales de Texas anuló la condena al determinar que se había violado su derecho constitucional a interrogar a los testigos.

La decisión abrió la puerta a un nuevo juicio en el Valle de Texas.

El 2 de agosto de 2010, un segundo jurado volvió a declararlo culpable y nuevamente lo sentenció a muerte.

Últimos recursos judiciales

En los días previos a la fecha programada para su ejecución, Rubio enfrentó nuevos reveses legales.

El 6 de noviembre, la Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó su solicitud para detener la ejecución.

Posteriormente, el 10 de noviembre, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas también rechazó recomendar una conmutación de su sentencia o un aplazamiento.

Ejecución programada

La ejecución de John Allen Rubio está programada para este jueves 12 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, mediante inyección letal en la Unidad de Huntsville.

De llevarse a cabo, marcaría el cierre de un caso que durante más de 23 años ha permanecido en la memoria de la comunidad del Valle de Texas.

La reportera Camila Peña continúa dando seguimiento a este caso.