Icono del clima actual –°

Noticias Locales

A ocho años del doble homicidio de madre e hija en Alton, programan selección del jurado

Cecilia Castaneda
A ocho años del doble homicidio de madre e hija en Alton, programan selección del jurado

ALTON, TEXAS – A ocho años del asesinato de Irene Ozuna y su hija, Maria Angelita Vasquez, sus familiares continúan esperando justicia. Ambas fueron asesinadas el 13 de octubre de 2018 en Alton, Texas.

De acuerdo con una actualización difundida por la organización RGV Families & Friends of Murdered Children, la selección del jurado en el caso está programada para este martes 10 de noviembre de 2026, a la 1:30 de la tarde, en la Corte del Distrito 389 del Condado Hidalgo.

El acusado es Mario Lozano-Lemus, quien enfrenta un cargo de asesinato capital de múltiples personas. El caso está identificado con el número CR-5142-18-H.

Lozano-Lemus fue extraditado desde México en marzo de 2026 y ahora enfrenta el proceso judicial en Texas. Se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

La familia de las víctimas continúa pendiente del desarrollo del caso, mientras espera que el proceso judicial avance y se determinen responsabilidades por la muerte de Irene Ozuna y Maria Angelita Vasquez.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 9, 2026 10:58 am
¿Detectas algún error o falta de ortografía en este artículo? Ayúdanos a corregirlo.

, , , , , , ,

Noticias relacionadas

Podcasts recomendados

Armida y La Flaka Podcast Podcast Armida y La Flaka Podcast Armida & La Flaka es un programa de radio lleno de energía y diversión, donde se comentan temas virales con humor femenino,… Ver podcast El Flaco y su Pandilla Podcast El Flaco y su Pandilla "El Flaco y su pandilla” es el show de radio matutino donde arrancas el día con carcajadas y sin filtros. El Flaco… Ver podcast Shoboy Show Podcast Shoboy Show ShoBoy Show es un show de radio bilingüe, divertido y lleno de energía que combina spanglish, música en tendencia, comedia y cultura… Ver podcast Politics con Acento Podcast Politics con Acento En Politics con Acento, la conversación política tiene una nueva voz —una con acento latino. Cada episodio, Stephanie Ochoa entrevista a las… Ver podcast

Escucha en vivo

La Suavecita 107.1 Grupera La Suavecita 107.1 Grupera Escuchar Reyna 103.1 FM Cumbias y más Reyna 103.1 FM Cumbias y más Escuchar La Tricolor 99.5 - 99.9 Banda Norteña La Tricolor 99.5 – 99.9 Banda Norteña Escuchar Fuego 101.9 FM Urbano Fuego 101.9 FM Urbano Escuchar