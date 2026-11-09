ALTON, TEXAS – A ocho años del asesinato de Irene Ozuna y su hija, Maria Angelita Vasquez, sus familiares continúan esperando justicia. Ambas fueron asesinadas el 13 de octubre de 2018 en Alton, Texas.

De acuerdo con una actualización difundida por la organización RGV Families & Friends of Murdered Children, la selección del jurado en el caso está programada para este martes 10 de noviembre de 2026, a la 1:30 de la tarde, en la Corte del Distrito 389 del Condado Hidalgo.

El acusado es Mario Lozano-Lemus, quien enfrenta un cargo de asesinato capital de múltiples personas. El caso está identificado con el número CR-5142-18-H.

Lozano-Lemus fue extraditado desde México en marzo de 2026 y ahora enfrenta el proceso judicial en Texas. Se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

La familia de las víctimas continúa pendiente del desarrollo del caso, mientras espera que el proceso judicial avance y se determinen responsabilidades por la muerte de Irene Ozuna y Maria Angelita Vasquez.