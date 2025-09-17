EDINBURG, TEXAS – Las autoridades informaron que la limpieza y remoción de un tráiler de 18 ruedas en el tramo sur de la I-69C, a la altura del bloque 300, tomará varias horas.

El incidente ocurrió más temprano, cuando los frenos de la unidad se incendiaron, extendiéndose hacia las llantas y la parte trasera del vehículo.

El camión transportaba pollo al momento del siniestro.

Actualmente, el acceso de incorporación hacia el sur, ubicado en el bloque 200 de la avenida S. 24th, al sur de University Drive, permanece cerrado.

El tráfico está siendo desviado hacia la vía lateral. Aunque la I-69C sigue abierta, se han implementado reducciones de carriles para que las cuadrillas trabajen con seguridad.

Las autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones en la zona y anticipar demoras hasta que concluyan las labores de limpieza.