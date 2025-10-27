Familia de Río Grande pierde todo en incendio

RÍO GRANDE — Una familia de Río Grande perdió todas sus pertenencias tras un devastador incendio que consumió su hogar el viernes por la tarde. Tres hermanos se encontraban dentro de la vivienda cuando uno de ellos detectó humo.

Guadalupe Vargas, relató momentos de angustia mientras evacuaban la casa. “No podía creerlo… olí el humo y lo único que hice fue, como digo, agarrarlos de la mano y salir. No teníamos zapatos, nos salimos descalzos”, dijo.

Según la familia, una explosión de una batería portátil habría iniciado el incendio. “Nosotros estábamos en el cuarto, y él estaba en la sala, donde ocurrió el lamentable incidente. Gritó ‘¡Fire!’ cuando vio que la pila explotó…”, explicó Guadalupe.

En medio del caos, su prioridad fue salvar la vida de sus hermanos. “Entonces lo único que hice fue tomarnos de la mano y salir de inmediato, llevándolos a un lugar seguro”, agregó.

En cuestión de minutos, el incendio arrasó con todo, dejando pertenencias en escombros y cenizas. Guadalupe hizo un llamado a la comunidad: “Cualquier ayuda que nos puedan brindar será muy bien recibida. Aunque no tengamos un lugar estable, mi familia se lo agradecerá de corazón”.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al (956) 352-8205 para hacer donaciones.