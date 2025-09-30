Mcallen anuncia temporada de otoño con programación artística y nuevos fondos estatalesEricks Webs DesignEricks Webs Design
McAllen, TX — La Ciudad de McAllen se prepara para celebrar la temporada otoñal con una agenda cultural renovada y un importante logro en financiamiento artístico para el Valle del Río Grande.
Este miércoles 1 de octubre a las 10:30 a.m., en el McAllen Performing Arts Center, se llevará a cabo una conferencia de prensa que promete un ambiente festivo con música, café de calabaza y dulces de temporada, mientras se anuncian detalles de los próximos eventos culturales y los fondos otorgados por la Texas Commission on the Arts.
Entre los programas que se presentarán destacan:
- Fiesta de Palmas, el festival de otoño más grande de la región.
- Symphony in the Park @ Sunset Live.
- Serie sinfónica de la Valley Symphony Orchestra.
- Broadway Series en el McAllen Performing Arts Center.
Además, McAllen y varias organizaciones artísticas regionales recibieron importantes subvenciones estatales, un hito para una zona que históricamente había estado subfinanciada.
Los apoyos incluyen:
- Performing Arts Center: $15,000 (Arts Create) y $189,796 (Cultural District Project: MXLAN).
- McAllen Public Library: $850 (Performance Support: Elizabeth Kahura, 25 de octubre).
- International Museum of Art & Science: $23,000 (múltiples proyectos).
- South Texas Symphony Association: $19,776 (múltiples proyectos).
- ToGive International: $39,321 (Cultural District Project: McAllen Creative Incubator).
“La programación cultural es vital para la identidad y el futuro de McAllen. Estas inversiones enriquecen a nuestra comunidad, inspiran oportunidades educativas para nuestros jóvenes y celebran la riqueza de las artes en nuestra región. Con este apoyo, McAllen está lista para consolidarse como un destino cultural del Valle del Río Grande y más allá”, expresó el administrador de la ciudad, Isaac Tawil.
Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville
Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville. De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar. Los equipos de bomberos continúan...
Dos menores detenidos tras tiroteo en Edinburg
Las dos víctimas fueron trasladadas al McAllen Medical Center, donde se reportan en condición estable con heridas que no ponen en riesgo su vida.
Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota
La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...
McAllen se une en la 32ª Vigilia a la Luz de las Velas contra la violencia doméstica
Organizadores invitan a los ciudadanos a traer amigos y familiares, y formar parte de un evento que simboliza el compromiso comunitario de prevenir la violencia y brindar apoyo a quienes han sido afectados.
Capturan en Stockdale a sospechoso de homicidio en casino de Eagle Pass
De momento, las autoridades informaron que todas las preguntas de los medios deberán dirigirse al Oficial de Información Pública del DPS.
Reportan incendio en restaurante de Brownsville
Las autoridades confirmaron que no se registraron lesionados, ni entre los empleados ni entre el personal de emergencias que atendió el incidente.
Sur de Texas: Clima Cálido Continúa a Pesar del Otoño, con Cambios en las Temperaturas Mínimas
Sur de Texas: Clima Cálido Continúa a Pesar del Otoño, con Cambios en las Temperaturas Mínimas Aunque ya estamos en la temporada de otoño y se ha notado una disminución en los niveles de humedad, el sur de Texas continuará experimentando condiciones cálidas durante el...
Pronóstico del Tiempo para el Sur de Texas: Condiciones Agradables y Fenómenos Meteorológicos Actuales
Estado del Tiempo en el Valle del Río GrandeEste día, las condiciones climáticas en el sur de Texas serán agradables y favorables para las actividades al aire libre. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 90°F (32°C) y las mínimas se mantendrán alrededor...
Capacitación binacional fortalece la inspección de armas en Hidalgo
Capacitacion binacional: Oficiales mexicanos y estadounidenses colaboran en un ejercicio conjunto para mejorar el control fronterizo.
Caso de Asesinato: Deliberación en Curso en el Condado de Cameron
Asesinato: El jurado evalúa si Pedro Ángel Polanco actuó en defensa propia en el asesinato de David Galván en Harlingen.
Descubren que tráiler reportado como robado en realidad provenía de Edinburg; víctima fue detenida
La persona que inicialmente reportó el robo fue detenida mientras se realizan las investigaciones correspondientes, según indicaron las autoridades.
Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru
BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...
Consulado de México en Brownsville invita a la comunidad a jornada sabatina
La jornada está dirigida a todos los residentes que necesiten estos servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites consulares de manera rápida y eficiente.
San Benito ofrecerá instalación gratuita de detectores de humo a residentes
SAN BENITO, Texas — El Departamento de Bomberos de San Benito anunció un programa comunitario para brindar detectores de humo gratuitos a los residentes dentro de los límites de la ciudad. Además de entregar los equipos, el personal del departamento también podrá...
McAllen: Conferencia de prensa con más detalles sobre el Desfile Navideño 2025
McALLEN, Texas — La ciudad de McAllen anunció que este viernes 26 de septiembre realizará una conferencia de prensa con nuevos detalles sobre el McAllen Holiday Parade 2025, el tradicional Desfile Navideño que cada año reúne a miles de familias en el Valle del Río...
CBP decomisa más de $13 millones en metanfetamina en el puerto de entrada en Roma
En total, los oficiales aseguraron 1,473.65 libras (668.44 kg) de metanfetamina, con un valor estimado en las calles de $13,173,615 dólares.