McAllen, TX — La Ciudad de McAllen se prepara para celebrar la temporada otoñal con una agenda cultural renovada y un importante logro en financiamiento artístico para el Valle del Río Grande.

Este miércoles 1 de octubre a las 10:30 a.m., en el McAllen Performing Arts Center, se llevará a cabo una conferencia de prensa que promete un ambiente festivo con música, café de calabaza y dulces de temporada, mientras se anuncian detalles de los próximos eventos culturales y los fondos otorgados por la Texas Commission on the Arts.

Entre los programas que se presentarán destacan:

Fiesta de Palmas , el festival de otoño más grande de la región.

, el festival de otoño más grande de la región. Symphony in the Park @ Sunset Live .

. Serie sinfónica de la Valley Symphony Orchestra .

. Broadway Series en el McAllen Performing Arts Center.

Además, McAllen y varias organizaciones artísticas regionales recibieron importantes subvenciones estatales, un hito para una zona que históricamente había estado subfinanciada.

Los apoyos incluyen:

Performing Arts Center: $15,000 (Arts Create) y $189,796 (Cultural District Project: MXLAN).

(Arts Create) y (Cultural District Project: MXLAN). McAllen Public Library: $850 (Performance Support: Elizabeth Kahura, 25 de octubre).

(Performance Support: Elizabeth Kahura, 25 de octubre). International Museum of Art & Science: $23,000 (múltiples proyectos).

(múltiples proyectos). South Texas Symphony Association: $19,776 (múltiples proyectos).

(múltiples proyectos). ToGive International: $39,321 (Cultural District Project: McAllen Creative Incubator).

“La programación cultural es vital para la identidad y el futuro de McAllen. Estas inversiones enriquecen a nuestra comunidad, inspiran oportunidades educativas para nuestros jóvenes y celebran la riqueza de las artes en nuestra región. Con este apoyo, McAllen está lista para consolidarse como un destino cultural del Valle del Río Grande y más allá”, expresó el administrador de la ciudad, Isaac Tawil.