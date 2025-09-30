HOY

Entravision Communications
Mcallen anuncia temporada de otoño con programación artística y nuevos fondos estatalesEricks Webs DesignEricks Webs Design

McAllen, TX — La Ciudad de McAllen se prepara para celebrar la temporada otoñal con una agenda cultural renovada y un importante logro en financiamiento artístico para el Valle del Río Grande. Este miércoles 1 de octubre a las 10:30 a.m., en el McAllen Performing Arts Center, se llevará a cabo una conferencia de prensa […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 30 2025
McAllen, TX — La Ciudad de McAllen se prepara para celebrar la temporada otoñal con una agenda cultural renovada y un importante logro en financiamiento artístico para el Valle del Río Grande.

Este miércoles 1 de octubre a las 10:30 a.m., en el McAllen Performing Arts Center, se llevará a cabo una conferencia de prensa que promete un ambiente festivo con música, café de calabaza y dulces de temporada, mientras se anuncian detalles de los próximos eventos culturales y los fondos otorgados por la Texas Commission on the Arts.

Entre los programas que se presentarán destacan:

  • Fiesta de Palmas, el festival de otoño más grande de la región.
  • Symphony in the Park @ Sunset Live.
  • Serie sinfónica de la Valley Symphony Orchestra.
  • Broadway Series en el McAllen Performing Arts Center.

Además, McAllen y varias organizaciones artísticas regionales recibieron importantes subvenciones estatales, un hito para una zona que históricamente había estado subfinanciada.

Los apoyos incluyen:

  • Performing Arts Center: $15,000 (Arts Create) y $189,796 (Cultural District Project: MXLAN).
  • McAllen Public Library: $850 (Performance Support: Elizabeth Kahura, 25 de octubre).
  • International Museum of Art & Science: $23,000 (múltiples proyectos).
  • South Texas Symphony Association: $19,776 (múltiples proyectos).
  • ToGive International: $39,321 (Cultural District Project: McAllen Creative Incubator).

La programación cultural es vital para la identidad y el futuro de McAllen. Estas inversiones enriquecen a nuestra comunidad, inspiran oportunidades educativas para nuestros jóvenes y celebran la riqueza de las artes en nuestra región. Con este apoyo, McAllen está lista para consolidarse como un destino cultural del Valle del Río Grande y más allá”, expresó el administrador de la ciudad, Isaac Tawil.

