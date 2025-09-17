EDINBURG, TEXAS – Autoridades de TxDOT se encuentran asistiendo con el control de tráfico tras el incendio de un tráiler en la carretera I-69C (US 281), a la altura del paso elevado de SH 107 (University Drive).

Debido al incidente, un acceso y los carriles derecho y central en dirección sur permanecen cerrados. Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, ya que se registran demoras y tráfico lento en la zona.