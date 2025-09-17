HOY

Alerta de tráfico en Edinburg: cierre parcial en I-69C por incendio de tráilerEricks Webs DesignEricks Webs Design

Debido al incidente, un acceso y los carriles derecho y central en dirección sur permanecen cerrados. Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, ya que se registran demoras y tráfico lento en la zona.

By Cecilia Castaneda
Published September 17 2025
EDINBURG, TEXAS – Autoridades de TxDOT se encuentran asistiendo con el control de tráfico tras el incendio de un tráiler en la carretera I-69C (US 281), a la altura del paso elevado de SH 107 (University Drive).

Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Sep 16, 2025

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Sep 16, 2025

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

