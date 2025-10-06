Estados Unidos – Uno de cada cinco adultos en Estados Unidos experimenta algún tipo de enfermedad mental, pero con un tratamiento temprano y consistente, estas condiciones pueden ser más fáciles de manejar. Las enfermedades mentales graves pueden afectar a cualquier persona y alterar la forma en que piensa, siente, percibe o se comporta.

Es fundamental reconocer las señales de que alguien podría necesitar apoyo, ya que esto puede marcar una gran diferencia. Algunos signos incluyen cambios constantes de ánimo, tristeza intensa y desesperanza, así como alucinaciones o delirios. Estos síntomas requieren atención y cuidado especializado para evitar un empeoramiento.

En el DHR Health Behavioral Hospital, los especialistas ofrecen tratamiento efectivo a través de psiquiatría, manejo de medicamentos y terapia, ayudando a los pacientes a llevar una vida más plena. Tanto si se trata de usted como de un ser querido, el apoyo adecuado está a solo una llamada de distancia.

Para más información, comuníquese al (956) 362-4357 (HELP).