By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 02 2025
Brownsville, TX.– El Departamento de Bomberos de Brownsville anunció la realización del 2º Fire Fest, un evento comunitario que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre de 2025, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Brownsville Sports Park, ubicado en el 1000 Sports Park Blvd.

El festival será el inicio oficial de la Semana de Prevención de Incendios y contará con una variedad de actividades gratuitas para todas las edades. Entre ellas se incluyen:

  • Educación en seguridad contra incendios y prevención.
  • Exhibición de autos.
  • Juegos, música en vivo y comida.
  • Paseos en pony.
  • Espectáculo de fuegos artificiales.

Las autoridades locales invitan a las familias del Valle del Río Grande a participar en este evento que busca, además de entretener, crear conciencia sobre la importancia de la seguridad y prevención de incendios en el hogar y la comunidad.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con Joey Garcia al correo [email protected] o al teléfono 956-459-1326.

