Las autoridades municipales informaron sobre una interrupción temporal de servicio eléctrico que ocurrirá este martes a partir de las 8:00 de la mañana, debido a trabajos de construcción en la Estación de Bomberos #2.

La suspensión programada afectará el edificio de la Policía del lado norte de la ciudad y tendrá una duración aproximada de dos horas. Durante este periodo, también quedará inhabilitado el generador de respaldo.

Para garantizar la continuidad de los servicios de seguridad, todas las llamadas serán redirigidas al teléfono celular del despachador, con el fin de no interrumpir la atención a la comunidad.

Las autoridades agradecieron la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante este breve lapso, necesario para mantener operaciones seguras y confiables.