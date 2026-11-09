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Alerta AMBER: Buscan a adolescente de 17 años desaparecida

Cecilia Castaneda
Alerta AMBER: Buscan a adolescente de 17 años desaparecida

Las autoridades activaron una Alerta AMBER para localizar a Gabriela Cabrera, una adolescente de 17 años que fue reportada como desaparecida el 6 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la información difundida por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), Gabriela es de sexo femenino, mide aproximadamente 5 pies de altura, pesa 110 libras, tiene cabello negro y ojos cafés.

La fotografía de la menor fue difundida a través de una alerta para solicitar la colaboración de la comunidad en su localización.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato al 911.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 9, 2026 10:58 am
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