Pharr, Texas — El Distrito Escolar Independiente de Pharr-San Juan-Alamo (PSJA ISD) está ofreciendo comidas gratuitas durante el verano para niños y jóvenes de 18 años o menos, así como para estudiantes con discapacidades de hasta 21 años.

El programa se desarrollará en dos periodos: del 9 al 27 de junio de 2025 y del 4 al 15 de agosto de 2025.

Las comidas estarán disponibles en todas las escuelas de PSJA ISD, además de dos centros comunitarios. Los horarios pueden variar según el lugar.

Escuelas de PSJA ISD

Lunes a viernes

Desayuno: 7:30 a.m. – 8:30 a.m.

Almuerzo: 11:30 a.m. – 12:30 p.m.

Alamo Youth Center

501 N. 13th St., Alamo, TX 78516

Lunes a viernes

Desayuno: 8:30 a.m. – 9:15 a.m.

Almuerzo: 12:00 p.m. – 12:30 p.m.

Edificio Pepe Salinas (Campamento de Verano de Parques y Recreación de Pharr)

Lunes a jueves

Desayuno: 7:45 a.m. – 8:30 a.m.

Almuerzo: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.

Este esfuerzo forma parte del Programa de Servicio de Alimentos de Verano y busca garantizar que los menores de edad tengan acceso a alimentos nutritivos durante las vacaciones escolares.

Para más información, se puede visitar el sitio oficial: psjaisd.us/meals