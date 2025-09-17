MCALLEN, TEXAS – Los veteranos de la región podrán recibir productos frescos de manera gratuita en un evento de distribución tipo drive-thru que se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre de 2025, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., en la Clínica Ambulatoria VA de McAllen, ubicada en 901 E. Hackberry Ave., McAllen, Texas 78501.

Los organizadores solicitan que los asistentes mantengan la cajuela de su vehículo vacía, ya que los artículos serán colocados directamente allí por razones de seguridad. La entrada será por la calle Jasmine.

La distribución se realizará mientras duren los suministros y los beneficiarios deberán presentar una identificación válida del VA para confirmar su estatus de veterano.

El evento es organizado por el Food Bank of the Rio Grande Valley, en coordinación con el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos (VA).

Para más información, se puede contactar a Yara Doyle al 956-904-4533.