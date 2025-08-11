Santa Rosa, Texas – El Food Bank of the Rio Grande Valley, Inc. anunció que el próximo martes 12 de agosto de 2025 llevará a cabo una distribución gratuita de alimentos para los residentes de Santa Rosa, como parte de su programa “Choices”.

El evento se realizará de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. en el Santa Rosa Youth Center, ubicado en el 513 S FM 506, Santa Rosa.

La entrega de alimentos será mientras duren las reservas.

Para recibir la ayuda, los organizadores indicaron que los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos: ser residentes de Santa Rosa, presentar comprobante de domicilio (identificación oficial o factura de servicios públicos), y cada hogar podrá recibir únicamente una distribución.

Además, por medidas de seguridad sanitaria, es obligatorio el uso de cubrebocas durante la entrega, la cual no se realizará en modalidad de drive-thru, por lo que se recomienda a los asistentes acudir con tiempo y respetar las indicaciones del personal.

El Food Bank RGV reafirma su compromiso como un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades para todas las personas que buscan apoyo alimentario en la región.