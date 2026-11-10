SARITA, TEXAS – Los carriles principales de la carretera US 77 en dirección norte se encuentran cerrados debido a un accidente que involucra a un tráiler de 18 ruedas que quedó atravesado en la vía, informaron las autoridades.

Como medida temporal, el tráfico está siendo desviado hacia los carriles laterales (frontage road) de US 77 en dirección norte.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones, reducir la velocidad y estar atentos a las indicaciones de las autoridades mientras se trabaja para atender el incidente y restablecer la circulación.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre posibles personas lesionadas ni el tiempo estimado para la reapertura de los carriles.