HIDALGO COUNTY, TEXAS – Las autoridades informaron a la comunidad sobre una prueba programada a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), que se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre de 2026.

La prueba está programada para las 1:20 de la tarde, hora central, y será realizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Durante el ejercicio, las transmisiones locales de radio, televisión y cable podrían interrumpirse durante aproximadamente un minuto para emitir un mensaje de prueba. También podría escucharse o visualizarse la alerta en otros dispositivos compatibles con el sistema.

Las autoridades aclararon que se trata únicamente de una prueba y que no representa una emergencia real, por lo que no se requiere ninguna acción por parte del público.

Se exhorta a la comunidad a mantener la calma si recibe o escucha la alerta durante el horario programado.