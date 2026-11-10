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Hidalgo County anuncia prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia para el 17 de noviembre

Cecilia Castaneda
Hidalgo County anuncia prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia para el 17 de noviembre

HIDALGO COUNTY, TEXAS – Las autoridades informaron a la comunidad sobre una prueba programada a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), que se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre de 2026.

La prueba está programada para las 1:20 de la tarde, hora central, y será realizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Durante el ejercicio, las transmisiones locales de radio, televisión y cable podrían interrumpirse durante aproximadamente un minuto para emitir un mensaje de prueba. También podría escucharse o visualizarse la alerta en otros dispositivos compatibles con el sistema.

Las autoridades aclararon que se trata únicamente de una prueba y que no representa una emergencia real, por lo que no se requiere ninguna acción por parte del público.

Se exhorta a la comunidad a mantener la calma si recibe o escucha la alerta durante el horario programado.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 10, 2026 2:20 pm
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