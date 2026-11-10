RAYMONDVILLE, TEXAS – Elementos del Departamento de Bomberos de Raymondville y otras agencias de emergencia atendieron dos incendios en estructuras residenciales registrados en diferentes sectores de la ciudad.

El primer incendio fue reportado en el área de la calle 3rd y Rocky Avenue. Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas, se recibió un segundo reporte de incendio en el área de Main Avenue y la calle 6th.

Otros departamentos de bomberos respondieron rápidamente al segundo llamado y lograron controlar el fuego.

De acuerdo con las autoridades, ninguno de los dos incidentes dejó personas lesionadas.