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Bomberos atienden dos incendios residenciales en Raymondville; no reportan personas lesionadas

Cecilia Castaneda
Bomberos atienden dos incendios residenciales en Raymondville; no reportan personas lesionadas

RAYMONDVILLE, TEXAS – Elementos del Departamento de Bomberos de Raymondville y otras agencias de emergencia atendieron dos incendios en estructuras residenciales registrados en diferentes sectores de la ciudad.

El primer incendio fue reportado en el área de la calle 3rd y Rocky Avenue. Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas, se recibió un segundo reporte de incendio en el área de Main Avenue y la calle 6th.

Otros departamentos de bomberos respondieron rápidamente al segundo llamado y lograron controlar el fuego.

De acuerdo con las autoridades, ninguno de los dos incidentes dejó personas lesionadas.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 10, 2026 11:01 am
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