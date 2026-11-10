BROWNSVILLE, TEXAS – Agentes de la División de San Antonio del Buró Federal de Investigaciones (FBI) estuvieron presentes anoche en el Puente Internacional Gateway, en Brownsville, donde llevaron a cabo actividades policiales autorizadas por un tribunal, en coordinación con otras agencias del orden público.

A través de un breve comunicado, el FBI confirmó su presencia en el lugar y señaló que las operaciones se realizaron junto con sus socios de las fuerzas del orden.

Sin embargo, las autoridades federales indicaron que, por el momento, no cuentan con información adicional que puedan hacer pública.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el motivo de estas actividades ni si hubo personas detenidas.

La investigación continúa y se espera que las autoridades proporcionen más información conforme sea posible.