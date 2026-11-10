BROWNSVILLE, TEXAS – Tras las recientes lluvias registradas en Brownsville, los equipos de Obras Públicas e Ingeniería de la ciudad intensificaron los trabajos de limpieza y mantenimiento para facilitar el flujo del agua y reducir las acumulaciones en las calles.

Las cuadrillas se han dedicado a retirar escombros y limpiar las rejillas de drenaje pluvial para permitir que el agua se desplace lo más rápido posible y evitar inundaciones en las zonas afectadas.

Entre los equipos que participan en estas labores destaca “Big Bertha”, considerada una leyenda local y la bomba de mayor antigüedad que continúa en funcionamiento dentro de la red municipal. Con más de 50 años de servicio, esta maquinaria tiene una capacidad para mover entre 250 mil y 400 mil galones de agua pluvial por minuto hacia el Río Grande.

De acuerdo con la ciudad, durante las lluvias intensas, Big Bertha puede manejar hasta el 70 por ciento del escurrimiento de agua de Brownsville, gracias a su entrada de tres pies de diámetro.

Las autoridades municipales exhortan a los residentes a reportar cualquier acumulación de agua, rejillas de drenaje obstruidas o escombros en las calles de sus vecindarios.

Los reportes pueden realizarse al teléfono (956) 546-4357 o a través del portal oficial de la ciudad.