El hombre señalado como sospechoso de un tiroteo mortal ocurrido el lunes falleció a consecuencia de heridas que él mismo se habría provocado, informaron las autoridades en una actualización del caso.

De acuerdo con el reporte oficial, tanto los familiares del sospechoso como los de la otra persona fallecida están siendo notificados sobre lo ocurrido.

Las autoridades indicaron que, por el momento, no se cuenta con más información disponible y que se darán a conocer nuevos detalles conforme avance el proceso de notificación a los familiares.