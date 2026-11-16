NUEVOS DETALLES | El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) confirmó a Noticias 48 que el organizador de la fiesta de Halloween donde siete personas resultaron heridas de bala fue arrestado.

De acuerdo con la información proporcionada por DPS, la persona que organizó el evento se encuentra bajo arresto. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su identidad ni más detalles sobre los cargos que enfrenta. DPS indicó que información adicional será publicada posteriormente.

Otros dos jóvenes de 17 años también fueron arrestados

Este arresto se suma al de otros dos jóvenes de 17 años, quienes previamente fueron detenidos por la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo en relación con este caso.

Así ocurrió el tiroteo

El tiroteo fue reportado el sábado 31 de octubre, alrededor de las 11:45 de la noche, en el área de FM 2812 y Sunflower Road, cerca de Edinburg.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a siete personas con heridas de bala. Según la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo, las lesiones de las víctimas no ponían en peligro sus vidas.

La investigación continúa mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar la posible participación de los involucrados.aron al tiroteo.