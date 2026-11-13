Las autoridades de Texas informaron que se mantienen en coordinación con agencias locales y federales tras la suspensión nacional de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), debido a un problema en las comunicaciones del control de tráfico aéreo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió a la población mantener la calma y aseguró que no existe motivo para temer por la seguridad de sus familias. Señaló que la situación está relacionada con una interrupción en las comunicaciones y no con una amenaza similar a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

A través de una publicación, la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) informó que trabaja junto con socios locales y federales para monitorear la situación y atender cualquier necesidad que pudiera surgir.

Además, indicó que los equipos estatales están apoyando a los centros de operaciones de emergencia locales y permanecen preparados para responder ante cualquier situación que afecte a los aeropuertos de Texas o a los viajeros.

Las autoridades estatales recomendaron a los texanos comunicarse directamente con sus aerolíneas para consultar el estado actualizado de sus vuelos y posibles cambios en sus itinerarios.