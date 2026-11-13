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Texas se mantiene en alerta tras suspensión nacional de vuelos por falla en comunicaciones aéreas

Cecilia Castaneda
Texas se mantiene en alerta tras suspensión nacional de vuelos por falla en comunicaciones aéreas

Las autoridades de Texas informaron que se mantienen en coordinación con agencias locales y federales tras la suspensión nacional de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), debido a un problema en las comunicaciones del control de tráfico aéreo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió a la población mantener la calma y aseguró que no existe motivo para temer por la seguridad de sus familias. Señaló que la situación está relacionada con una interrupción en las comunicaciones y no con una amenaza similar a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

A través de una publicación, la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) informó que trabaja junto con socios locales y federales para monitorear la situación y atender cualquier necesidad que pudiera surgir.

Además, indicó que los equipos estatales están apoyando a los centros de operaciones de emergencia locales y permanecen preparados para responder ante cualquier situación que afecte a los aeropuertos de Texas o a los viajeros.

Las autoridades estatales recomendaron a los texanos comunicarse directamente con sus aerolíneas para consultar el estado actualizado de sus vuelos y posibles cambios en sus itinerarios.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 13, 2026 4:25 pm
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