PHARR, Texas. Una mujer perdió la vida tras recibir un disparo en una vivienda de Pharr. El sospechoso fue detenido luego de un operativo policiaco en la ciudad de Edinburg.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Pharr, alrededor de las 5:00 de la tarde, oficiales respondieron a un reporte de disturbios en una residencia ubicada en la cuadra 500 de Pearl Drive.

Al llegar al lugar, encontraron a una mujer sin vida que presentaba una herida de bala. Durante la investigación inicial, los agentes determinaron que un hombre sospechoso había huido de la escena.

Posteriormente, las autoridades localizaron al sospechoso atrincherado dentro de una camioneta Ford Ranger blanca, cerca de la cuadra 1700 de East Thompson Street, en Edinburg.

El Equipo de Respuesta Especial de la Policía de Pharr, en coordinación con otras agencias del orden público, logró detener al hombre.

Las autoridades informaron que el sospechoso fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica por lesiones. Se espera que enfrente cargos relacionados con el incidente.

La policía confirmó que no se reportaron más personas lesionadas y aseguró que no existe una amenaza activa para la comunidad.

El caso permanece bajo investigación. Se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avance el proceso.