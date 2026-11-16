MCALLEN, TEXAS – Un hombre identificado como Carlos Ivan Cavazos fue arrestado por el Departamento de Policía de McAllen, acusado de robo, un delito grave de segundo grado.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2026, alrededor de las 8:29 de la noche, en el área de la cuadra 3400 de Frontage Road, cerca de la carretera I-2.

¿Qué ocurrió?

Los oficiales determinaron que la víctima había sufrido dos ponchaduras en su vehículo y se había estacionado en un lote cercano.

Poco después, un hombre que conducía una camioneta SUV negra se acercó y ofreció ayuda, pero el automovilista rechazó la oferta y el sospechoso se retiró del lugar.

Sin embargo, minutos más tarde, la víctima observó al mismo hombre dentro de su vehículo, revisando una bolsa. Al confrontarlo, el sospechoso presuntamente empujó a la víctima contra el automóvil y huyó con varias pertenencias personales.

Identifican y arrestan al sospechoso

Tras revisar imágenes de cámaras de vigilancia, investigadores del Departamento de Policía de McAllen identificaron al sospechoso como Carlos Ivan Cavazos.

Un magistrado de la Corte Municipal de McAllen determinó que existía causa probable para emitir una orden de arresto por el delito de robo, clasificado como un delito grave de segundo grado.

Cavazos fue arrestado el 13 de noviembre por investigadores de la policía de McAllen y posteriormente trasladado a la cárcel del condado Hidalgo.

Las autoridades informaron que permanece detenido bajo una fianza de 35 mil dólares.

Piden información a la comunidad

La policía solicita a cualquier persona que tenga información sobre este caso u otros incidentes similares que se comunique con McAllen Crime Stoppers al 956-687-8477.

Las llamadas pueden realizarse de manera anónima y la información que conduzca a un arresto podría calificar para una recompensa en efectivo. También se pueden enviar pistas anónimas mediante la aplicación P3 Tips.