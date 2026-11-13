Un hombre de Brownsville fue arrestado luego de que autoridades ejecutaran una orden de cateo en una residencia como parte de una investigación relacionada con la presunta distribución de narcóticos.

El operativo fue realizado el viernes 13 de noviembre de 2026 por elementos de la Oficina del Sheriff del Condado Cameron, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales y el equipo S.W.A.T.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con las autoridades, los agentes realizaron el cateo en una vivienda ubicada en Varela Court, en Brownsville. Al ingresar al domicilio, los investigadores observaron a un hombre que intentaba escapar saltando una cerca en el patio trasero.

Los oficiales lograron detenerlo e identificarlo como Farid Sadek Khouane, también conocido como “Doughboy”. Según el reporte, no se encontraron otras personas dentro de la residencia.

Drogas y armas decomisadas

Durante la inspección de la vivienda y de un automóvil Cadillac blanco relacionado con el sospechoso, los investigadores localizaron y decomisaron:

48 gramos de presunta cocaína, cuyo resultado fue positivo en una prueba preliminar de campo.

49 dispositivos de vapeo con THC, con un peso total de 98 gramos.

13.3 onzas de marihuana.

Tres armas de fuego: una escopeta, un revólver Colt .44 Magnum y una pistola Ruger 5.7.

Municiones perforantes encontradas cargadas en la pistola Ruger.

Dos cantidades de dinero en efectivo en dólares, localizadas en un sofá de la sala y dentro de una caja fuerte en la habitación principal.

Confesión y cargos

Tras su detención, Khouane fue trasladado a las instalaciones de la Oficina del Sheriff del Condado Cameron, donde, según los investigadores, admitió ser propietario de las sustancias decomisadas y dedicarse a su venta.

Posteriormente, fue ingresado a la cárcel bajo custodia por cargos relacionados con la fabricación o distribución de sustancias controladas.

Nota: El comunicado proporcionado se encuentra incompleto en la descripción de los cargos, por lo que no se agregan acusaciones adicionales que no han sido confirmadas en la información disponible.

