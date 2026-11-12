El TiempoEl Tiempo→ El Tiempo con Kimberly Meza noviembre 12, 2026 Cecilia Castaneda Compartir Facebook X Compartir https://knvotv48.s3.amazonaws.com/2026/11/13001028/el-tiempo-con-kimberly-meza-1794528628.mp4 By: Cecilia CastanedaPosted: noviembre 12, 2026 6:11 pm ¿Detectas algún error o falta de ortografía en este artículo? Ayúdanos a corregirlo. Reportar Error Reportar Error Tipográfico × URL del Artículo Tipo de Corrección * Selecciona una opciónOrtografía o error tipográficoNombre o lugar incorrectoDato incorrectoGramática o redacciónEnlace, foto o video incorrectoOtro Texto Incorrecto / Descripción del Error * Tu Nombre (Opcional) Tu Correo (Opcional) Cancelar Enviar Reporte ✓ ¡Reporte Recibido! Muchas gracias por ayudarnos a mantener la calidad de nuestra redacción. Revisaremos el reporte a la brevedad. Cerrar clima en México, Kimberly Meza, meteorología, noticias del clima, Pronóstico del Tiempo, reportes climáticos