LYFORD, TEXAS – La ciudad de Lyford emitió una alerta comunitaria debido a una fuga de gas que afecta el área de las calles 2nd Street y Orange Street, así como 3rd Street y Orange Street.

A través de un aviso, las autoridades exhortaron a los residentes y automovilistas a evitar ambas intersecciones hasta nuevo aviso, mientras equipos de trabajo atienden la situación.

Suspenden temporalmente el servicio de gas

La ciudad informó que, durante los trabajos de mantenimiento, el suministro de gas también será suspendido temporalmente para los clientes afectados.

Las cuadrillas trabajan para restablecer el servicio lo antes posible.

Para obtener más información, los residentes pueden comunicarse con el Ayuntamiento de Lyford al 956-347-3512.