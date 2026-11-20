BROWNSVILLE, TEXAS – El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) anunció un cambio en el patrón de circulación vehicular en la intersección de la carretera estatal 4 (SH 4) y FM 1419, conocida como Southmost Road, en Brownsville.

Los trabajos comenzarán a las 8:00 de la noche del lunes 23 de noviembre y se extenderán hasta las 7:00 de la mañana del martes 24 de noviembre, debido a labores de construcción y mejoras al sistema de drenaje.

Reducción de carriles hasta febrero de 2027

De acuerdo con las autoridades, el nuevo patrón de circulación y las reducciones de carriles permanecerán vigentes hasta febrero de 2027.

TxDOT exhorta a los automovilistas a reducir la velocidad, mantenerse atentos y conducir con precaución al transitar por la zona de construcción.