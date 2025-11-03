McAllen, TX – Jassel Mercedes Torres Romero, quien previamente fue arrestada en relación con una investigación a un salón de masajes en la cuadra 4300 de N 10th St. en McAllen, ahora enfrenta cargos federales por posesión ilegal de armas de fuego.

Torres Romero había sido inicialmente acusada de prostitución, un delito menor de Clase B, y fue liberada el 1 de noviembre de 2025 bajo custodia federal. Posteriormente, las autoridades federales la acusaron de ser un extranjero ilegal en posesión de un arma de fuego, un delito federal que se procesa en el Distrito Sur de Texas.