McAllen, TX – Jassel Mercedes Torres Romero, quien previamente fue arrestada en relación con una investigación a un salón de masajes en la cuadra 4300 de N 10th St. en McAllen, ahora enfrenta cargos federales por posesión ilegal de armas de fuego.
Torres Romero había sido inicialmente acusada de prostitución, un delito menor de Clase B, y fue liberada el 1 de noviembre de 2025 bajo custodia federal. Posteriormente, las autoridades federales la acusaron de ser un extranjero ilegal en posesión de un arma de fuego, un delito federal que se procesa en el Distrito Sur de Texas.
- South Padre Island: Arrestan de manera segura a sospechoso atrincherado
- Mujer de McAllen enfrenta cargos federales por armas tras arresto por prostitución
- Exalcalde de Isla del Padre Sur arrestado por presunta solicitud de prostitución
- Elecciones municipales y escolares marcan la jornada del 4 de noviembre
- Accidente en Mission involucra camión de 18 ruedas; dos personas trasladadas al hospital
Bomberos de Mission controlan incendio en centro de reciclaje, sin víctimas
Las autoridades informaron que todas las personas se encuentran a salvo y que no se reportaron heridos. El equipo de bomberos logró controlar y extinguir el fuego rápidamente, demostrando su compromiso y valentía en la protección de la comunidad.
Gobierno de Trump solo otorgará la mitad de los beneficios del SNAP en noviembre por cierre gubernamental
Washington, D.C. - El Gobierno del expresidente Donald Trump anunció que solo proporcionará la mitad de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el mes de noviembre, debido al cierre del Gobierno federal. De acuerdo con un...
Incendio nocturno en complejo de ocho viviendas es controlado gracias a rápida respuesta de autoridades
Asimismo, se destacó el excelente trabajo de los operadores del 911, quienes recibieron y despacharon la llamada de emergencia con eficiencia, permitiendo una respuesta coordinada y oportuna.
Aviso de tráfico: Accidente mayor en Brownsville
Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente de gran magnitud ocurrido en los carriles norte de la autopista, a la altura de Morrison Road. Autoridades informaron que oficiales se encuentran realizando control de tráfico en la...
Policía de Brownsville solicita ayuda para localizar a mujer desaparecida
De acuerdo con su familia, Arizmendi ha sido diagnosticada con esquizofrenia y podría requerir asistencia médica.
Tarot: Misterios y Curación Más Allá de lo Visible
Tarot: Exploramos el fascinante mundo del tarot y la curación psíquica con Camila Peña.
Malachi Isaiah Pineda enfrentará nuevos cargos de forma independiente de las ciudades; Pharr y Alamo
CONDADO HIDALGO, Texas - Malachi Isaiah Pineda, de 19 años de edad enfrentará nuevos cargos en las ciudades de Pharr y Alamo, según confirmaron autoridades locales. Por ahora, aún no se han impuesto nuevas fianzas, pero se espera que en los próximos días Pineda reciba...
Autobús escolar de Edinburg CISD sufre accidente; no se reportan lesiones graves
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) se encuentra investigando el accidente.
Competencia de manejo del Departamento de Transporte de Texas: Precaución al volante
Conductores del Departamento de Transporte de Texas compiten por el título al mejor manejo en un evento único en su tipo.
Violencia Doméstica: Policía de Alton busca a sospechosos de homicidio
Violencia doméstica: La policía de Alton investiga dos incidentes conectados que resultaron en un homicidio y una orden de arresto.
Accidente en Edinburg deja un hombre lesionado
EDINBURG, Texas – La noche del miércoles 30 de octubre de 2025, alrededor de las 8:06 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente vial mayor en la carretera lateral norte de la I-69C, cerca de la intersección con Trenton Road....
Aviso de seguridad en Ringgold Middle School tras falsa alarma de incendio
La escuela reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad con transparencia y responsabilidad, agradeciendo a padres, estudiantes y personal por su comprensión y apoyo continuo.
Mujer resulta herida tras choque entre dos vehículos en Edinburg
EDINBURG, Texas – El Departamento de Policía de Edinburg respondió a un fuerte accidente entre dos vehículos ocurrido el 29 de octubre de 2025, alrededor de las 4:27 de la tarde, en la intersección de Schunior Road y Veterans Boulevard. De acuerdo con los primeros...
Policía de McAllen busca a sospechoso acusado de agresión sexual agravada
El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Mario Arturo Pérez Larrondo, acusado de agresión sexual agravada contra una persona menor de 14 años.
UTSA y UTRGV se enfrentarán en 2026 en el Alamodome
El encuentro está programado para el 5 de septiembre de 2026 y se disputará en el Alamodome, en San Antonio.
Halloween: Recomendaciones de seguridad para padres en la noche de brujas
Autoridades emiten consejos para garantizar la seguridad de los niños durante Halloween.