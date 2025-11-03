HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Mujer de McAllen enfrenta cargos federales por armas tras arresto por prostituciónEricks Webs DesignEricks Webs Design

McAllen, TX – Jassel Mercedes Torres Romero, quien previamente fue arrestada en relación con una investigación a un salón de masajes en la cuadra 4300 de N 10th St. en McAllen, ahora enfrenta cargos federales por posesión ilegal de armas de fuego. Torres Romero había sido inicialmente acusada de prostitución, un delito menor de Clase […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published November 03 2025
McAllen, TX – Jassel Mercedes Torres Romero, quien previamente fue arrestada en relación con una investigación a un salón de masajes en la cuadra 4300 de N 10th St. en McAllen, ahora enfrenta cargos federales por posesión ilegal de armas de fuego.

Torres Romero había sido inicialmente acusada de prostitución, un delito menor de Clase B, y fue liberada el 1 de noviembre de 2025 bajo custodia federal. Posteriormente, las autoridades federales la acusaron de ser un extranjero ilegal en posesión de un arma de fuego, un delito federal que se procesa en el Distrito Sur de Texas.

