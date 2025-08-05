TAMAULIPAS — El Gobierno de Tamaulipas condenó enérgicamente el crimen perpetrado contra el Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el gobernador Américo Villarreal destacó la disposición del gobierno estatal para colaborar con la Fiscalía y el Gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz.

“Desde el Gobierno de Tamaulipas condenamos el crimen del Delegado de la FGR en el estado. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición para coadyuvar con la Fiscalía y el Gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz”, escribió Villarreal en su cuenta oficial.

El suceso ha generado gran conmoción en la región y ha reforzado el compromiso de las autoridades para combatir la violencia y garantizar la seguridad de los funcionarios públicos y la ciudadanía en general.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.