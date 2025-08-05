HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Gobierno de Tamaulipas condena crimen del Delegado de la FGR y se solidariza con su familiaEricks Webs DesignEricks Webs Design

TAMAULIPAS — El Gobierno de Tamaulipas condenó enérgicamente el crimen perpetrado contra el Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el gobernador Américo Villarreal destacó la disposición del gobierno estatal para […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 05 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: fiscal2.jpg

TAMAULIPAS — El Gobierno de Tamaulipas condenó enérgicamente el crimen perpetrado contra el Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el gobernador Américo Villarreal destacó la disposición del gobierno estatal para colaborar con la Fiscalía y el Gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz.

“Desde el Gobierno de Tamaulipas condenamos el crimen del Delegado de la FGR en el estado. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición para coadyuvar con la Fiscalía y el Gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz”, escribió Villarreal en su cuenta oficial.

El suceso ha generado gran conmoción en la región y ha reforzado el compromiso de las autoridades para combatir la violencia y garantizar la seguridad de los funcionarios públicos y la ciudadanía en general.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

Fiscalías de Tamaulipas y FGR colaboran tras muerte de presunto servidor público en Reynosa
crimen fiscalía
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Ad Placeholder
Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo

Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo

Aug 4, 2025

VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder