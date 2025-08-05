HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Fiscalías de Tamaulipas y FGR colaboran tras muerte de presunto servidor público en ReynosaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Persona fallece en Reynosa tras un misterioso incendio vehicular.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 05 2025
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) informó que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer la muerte de una persona, presumiblemente servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el bulevar Hidalgo de la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la colaboración entre ambas dependencias se establecerá en los términos que se requieran, a fin de avanzar en las investigaciones relacionadas con este hecho.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial la identidad de la víctima ni las causas que originaron el incendio del vehículo.

Las autoridades señalaron que mantendrán abiertas todas las líneas de investigación para determinar lo ocurrido y esclarecer el caso conforme a derecho.

fiscal federal incendio vehicular Reynosa seguridad violencia en la frontera
