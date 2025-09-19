Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America.

La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó a finalistas de diferentes estados y obtuvo el máximo reconocimiento, representando a millones de niños y adolescentes que forman parte de los Boys & Girls Clubs en todo el país.

Con este triunfo, Ximena trae de regreso el título nacional al Valle del Río Grande, reafirmando el impacto positivo que la organización tiene en la juventud de la región.