El equipo de los Vipers de la NBA G League está listo para enfrentar una nueva temporada que comienza con grandes expectativas. Bajo la dirección del experimentado entrenador Joseph Blair, el equipo buscará repetir sus éxitos pasados, incluyendo su histórico campeonato en 2019.

Blair, quien recientemente fue anunciado como el entrenador de NBA G League United, llevará al equipo a competir en la Copa Intercontinental FIBA 2025 en Singapur del 18 al 21 de septiembre. Su regreso al Valle trae consigo la promesa de llevar a los Vipers a nuevos niveles de éxito tras haberlos llevado a los playoffs este año.

Los Vipers han anunciado una agenda de 50 partidos para la temporada, que incluye 36 juegos de temporada regular y 14 de torneos. De estos, 24 serán en casa, brindando a los aficionados numerosas oportunidades para apoyar a su equipo local. El partido inaugural será contra Oklahoma Blue el próximo 7 de noviembre, un evento que promete ser emocionante para todos los seguidores del equipo.

En el mundo del tenis, el US Open ha sido escenario de sorprendentes actuaciones. El italiano Janet Sr dominó a Alexander Bublik con un contundente 6-1, 6-1, 6-1, avanzando así a los cuartos de final. Este impresionante resultado rememora el récord de Iván Lendl en 1987, cuando venció a Barry Moore en tan solo una hora y diez minutos.

El Manchester City ha dado la bienvenida al portero Gianluigi Donnarumma, tras la salida de Ederson al Fenerbahce turco. Donnarumma, de 26 años, firmó por cinco temporadas con el club inglés, que pagó 30 millones de euros al PSG.

El cambio de portero se aceleró tras la decisión del técnico Luis Enrique de no contar con el italiano para la Supercopa de Europa.

Por su parte, el Liverpool ha roto el récord de transferencias de la Premier League al fichar al delantero sueco Alexander Isak por 144 millones de euros. Isak, quien llega del Newcastle United, se convierte en el delantero estrella del equipo tras la salida de Darwin Núñez al fútbol de Arabia Saudita.