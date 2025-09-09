HIDALGO, TEXAS – El condado de Hidalgo fue escenario de un violento incidente el pasado fin de semana que dejó dos personas muertas y un oficial herido. El suceso, que está siendo investigado como una posible transacción de narcóticos que salió mal, ha puesto en alerta a las autoridades locales.

El tiroteo ocurrió en la cuadra 2400 de la calle Venecian en Mission, donde las autoridades encontraron a la víctima, Felipe Mancilla, de 36 años. Según informes, el altercado comenzó cuando el sospechoso, identificado como Paulino Guerra Jr., intentó comprar drogas de la víctima. La disputa se intensificó, resultando en que Guerra Jr. disparara siete veces con una pistola de calibre 9 milímetros, alcanzando a Mancilla en seis ocasiones.

Paulino Guerra Jr. fue localizado tras huir del lugar en su vehículo. Con la colaboración de la policía de Alton, se activó el equipo SWAT para intentar un cateo. Durante el operativo, Guerra Jr. comenzó a disparar y fue abatido por las autoridades. Los registros indican que la policía de Alton había respondido más de una docena de veces a su residencia por incidentes relacionados con presuntas condiciones mentales. El historial criminal de Guerra Jr. incluye cargos por posesión de marihuana, amenazas terroristas, acoso, posesión de sustancias controladas, solicitud de prostitución, solicitud de una menor en línea, tráfico de personas y participación en crimen organizado.

El alguacil del condado Hidalgo, Eri Guerra, comentó que las autoridades no dudarán en protegerse a sí mismos y a la comunidad ante amenazas violentas. Afortunadamente, el oficial herido ya ha sido dado de alta del hospital y está en proceso de recuperación. Los demás oficiales involucrados se encuentran bajo licencia administrativa mientras continúa la investigación.