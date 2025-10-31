ALTON, TEXAS – La policía de Alton está en la búsqueda de dos hombres que podrían estar implicados en un caso de homicidio relacionado con violencia doméstica. La trágica serie de eventos comenzó la semana pasada y ha dejado a la comunidad en alerta.

El pasado jueves, la policía respondió a dos incidentes críticos en la ciudad de Alton, aparentemente conectados entre sí. Según Alondra de Hoyos de Noticias Univisión, el primero de estos incidentes ocurrió en la cuadra 1400 al norte de la calle Oak, donde una mujer de 32 años reportó haber sido atacada por varias personas. Los sospechosos fueron identificados como Juventino Rosales, Dani Cristal Treviño y Vanessa Hernández. Durante el altercado, Rosales presuntamente amenazó con un arma al hijo menor de la víctima, lo que resultó en una orden de arresto en su contra por conducta mortal y agresión agravada con un arma mortal.

Poco tiempo después, otro incidente tuvo lugar al sur de la calle Stewart y al este de la calle Israel. William Hernández, de 34 años, impactó su vehículo intencionalmente contra el de Danny Treviño, quien viajaba acompañado de una mujer. Treviño falleció en el hospital local mientras que Hernández huyó de la escena. Las autoridades aún no han revelado el motivo de la agresión, pero consideran que ambos incidentes están conectados.

El jefe de la policía de Alton, Mark Pérez, destacó en un comunicado la urgencia de intervenir rápidamente en casos de violencia doméstica. Según expertos, los conflictos personales pueden intensificarse rápidamente, especialmente durante la temporada festiva, derivando en situaciones trágicas.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Rosales o Hernández que se comunique con la policía. Se puede realizar una denuncia llamando al (956) 432-0700.