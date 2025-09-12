HOY

Fin de Semana con Lluvias y Celebraciones

El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

Entravision Communications
Noticias Locales

Vigilia en Edinburg: Comunidad Universitaria Recuerda a Charlie KirkEricks Webs DesignEricks Webs Design

Charlie Kirk: Estudiantes de UTRGV se reúnen para honrar al cofundador de Turning Point USA en un evento pacífico.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 12 2025
Ad Placeholder

Conmemoración en el Campus de UTRGV

En la ciudad de Edinburg, la comunidad de la Universidad de Texas del Valle del Río Grande (UTRGV) se prepara para una vigilia en memoria de Charlie Kirk, quien fue trágicamente asesinado el pasado 10 de septiembre en una escuela en Utah. Kirk, conocido por ser cofundador de la organización Turning Point USA, estaba dando un discurso en la universidad antes de su muerte.

Presencia de Autoridades para Garantizar la Seguridad

La vigilia contará con la presencia de múltiples unidades del departamento de policía de UTRGV y del Departamento de Seguridad Pública (DPS). Estas fuerzas están presentes para asegurar que el evento se desarrolle de manera segura y ordenada, ofreciendo tranquilidad a los asistentes y a la comunidad universitaria.

Diversidad de Opiniones y Rumores de Protesta

Los estudiantes de UTRGV han expresado opiniones diversas respecto al evento y la figura de Kirk. Además, se han escuchado rumores sobre una posible protesta en la universidad durante la vigilia. Sin embargo, estos eventos no han sido confirmados oficialmente. Tanto la vigilia como cualquier protesta son abiertos al público y al plantel estudiantil, recordando siempre que deben ser pacíficos.

Comunidad y Seguridad

La presencia visible de las autoridades ha generado curiosidad y cierta preocupación entre los transeúntes y estudiantes. Algunos se preguntan sobre el motivo de tantas unidades de seguridad, pero se reitera que se trata de garantizar la seguridad durante la vigilia. Esta medida busca evitar cualquier descontrol y asegurar un ambiente tranquilo y respetuoso.

Charlie Kirk Edinburg seguridad Turning Point USA UTRGV vigilia
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Sep 12, 2025

VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo. De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado....

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

Ad Placeholder
Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Sep 11, 2025

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Sep 10, 2025

Cortesía: Pixels La Villa, Texas — El miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:15 p.m., agentes del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo acudieron en apoyo al Departamento de Policía de La Villa por un disturbio en la cuadra 1300 de la calle San...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder