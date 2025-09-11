EDINBURG, TEXAS – La organización Turning Point USA realizará una vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk, cofundador del grupo y activista conservador, quien falleció recientemente. El evento se llevará a cabo en el campus de la Universidad de Texas Río Grande Valley (UTRGV), en el Edinburg Chapel Lawn, el viernes 12 de septiembre a las 6:00 p.m.

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Acerca de Turning Point USA:

Turning Point USA es una organización que promueve los valores conservadores en universidades de todo Estados Unidos. La vigilia en UTRGV es una de las varias actividades planeadas para honrar a Kirk y su legado.