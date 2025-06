Venecia, Italia, puede esperar una ganancia de US$ 1.100 millones gracias a la controvertida y glamurosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, según el Ministerio de Turismo de Italia.

El ministerio dijo este viernes que el evento, que ha enfrentado una fuerte oposición de algunos venecianos, podría suponer un impulso de casi el 68 % de la facturación anual del turismo en la ciudad.

La boda, que durará tres días y cuyo costo se estima en hasta US$ 55 millones, ha mantenido ocupados a los hoteles y otros negocios de Venecia.

A pesar del impulso económico, manifestantes se han movilizado contra la boda de Bezos, fundador de Amazon y la tercera persona más rica del mundo, y Lauren Sanchez, exreportera de televisión, con pancartas como “No space for Bezos” y una lona de Greenpeace que decía: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”.

“Debemos dejar de lado la polémica y centrarnos en las oportunidades”, dijo Daniela Santanchè, ministra de Turismo de Italia, en un comunicado. “Esto no es solo un evento privado, sino una fuerza motriz concreta para todo el sector. Venecia tiene todo lo necesario para convertirlo en una oportunidad de relanzamiento y promoción”.

Entre los 200 invitados a la boda figuran celebridades como Bill Gates, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Tom Brady y Kim y Khloe Kardashian.

El impulso económico de más de US$ 1.000 millones equivale a aproximadamente una cuarta parte de lo que lograron las cantantes Taylor Swift y Beyoncé en Estados Unidos durante sus giras de varios meses.

En 2023, Michael Grahn, entonces economista jefe de Danske Bank, citó la gira “Renaissance” de Beyoncé como un factor que contribuyó al aumento de los precios de hoteles y restaurantes en Estocolmo. De acuerdo con un análisis de 2023 de la firma QuestionPro sobre el gasto de los asistentes, la gira sumó más de US$ 4.500 millones a la economía estadounidense.

El “Eras Tour” de Taylor Swift, que duró casi dos años y ofreció 152 conciertos en 51 ciudades, concluyó en diciembre pasado como la gira más exitosa de todos los tiempos. El impacto económico de la gira en Estados Unidos fue de aproximadamente US$ 5.000 millones, según una estimación de QuestionPro. Pero ese total solo consideró el gasto directo, de acuerdo con la Asociación de Viajes de EE.UU., que estima que el impacto total de Swift probablemente superó los US$ 10.000 millones al incluir el gasto indirecto y las compras de personas que no tenían boletos, pero gastaron fuera de los recintos.

Los US$ 1.100 millones que dejará la boda de Bezos y Sanchez superan los US$ 1.000 millones que generó el Super Bowl 2024 en Las Vegas.

Italia ha sido sede de otras bodas de alto perfil, como la de Kim Kardashian y Kanye West en Florencia en 2014, y la de Amal Alamuddin y George Clooney en Venecia.

