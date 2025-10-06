McAllen, Texas – A la 1:20 p.m., el Departamento de Bomberos de McAllen respondió a un reporte de accidente vehicular en el 609 N. 10th Street.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un choque entre dos vehículos, donde uno de ellos salió de la carretera e impactó contra un negocio.

Las autoridades informaron que no se registraron lesiones graves y nadie fue trasladado al hospital.

La causa del accidente sigue bajo investigación por parte del Departamento de Policía de McAllen.