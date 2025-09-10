HOY

Vaqueros de UTRGV: Regreso Triunfal en Casa para Mantener el Invicto

Vaqueros UTRGV: El equipo de UTRGV se prepara para enfrentar a Langston en su tercer partido mientras celebran el décimo aniversario de H-E-B.

By Cecilia Castaneda
Noticias 48
Published September 10 2025
El Regreso de los Vaqueros de UTRGV

Los Vaqueros de la Universidad de Texas Rio Grande Valley (UTRGV) están listos para regresar a casa y defender su invicto en el fútbol americano en su tercer partido de la temporada. El equipo se enfrentará a Langston este sábado, buscando mantener su racha de victorias antes de entrar de lleno en la conferencia Southland. “Nunca perdí la confianza, siempre estuvo de nuestro lado”, mencionaron los jugadores al referirse a su estrategia y motivación para el próximo juego.

Este partido también será una celebración especial, ya que coincide con el décimo aniversario de H-E-B. La comunidad está invitada a unirse a la fiesta y apoyar a los Vaqueros en su encuentro crucial. Con una victoria este fin de semana, el equipo podría sellar tres triunfos consecutivos, consolidando su posición como favorito.

Desempeño Internacional: Selección Mexicana y Estadounidense

En el ámbito internacional, la selección mexicana de fútbol tuvo un emocionante empate 2-2 contra Corea del Sur. Raúl Jiménez abrió el marcador al minuto 22 con un cabezazo impresionante, pero la selección perdió la ventaja, y los surcoreanos remontaron con goles de Song Hyun In y Oh Hyun Gyu. Sin embargo, Santi Jiménez salvó el empate al anotar en el minuto 94.

Por su parte, Estados Unidos logró vencer a Japón 2-0, con un golazo de Alejandro Sendejas al minuto 30 y un tanto de Florin Balogun en la parte complementaria. Sendejas, aún luchando por un lugar en la selección para la próxima Copa del Mundo, demostró su valía en el campo. El futuro de jugadores como McKinney y Gio Reina, quienes juegan en Juventus y Dortmund, también es esencial para el cuadro norteamericano.

Reflexiones y Análisis

El desempeño de ambos equipos nacionales ha generado expectativas para futuros encuentros. La calidad de los goles, especialmente el de Santi Jiménez y Raúl, ha sido destacada por su ejecución y técnica. La participación de estrellas como Son de Corea del Sur también resalta la competencia de alto nivel que enfrentan los equipos.

Con los Vaqueros de UTRGV en el centro de atención local y las selecciones nacionales destacando en el escenario internacional, los aficionados al fútbol están disfrutando de una temporada llena de emoción y talento.

