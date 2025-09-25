Valley View, TX — La escuela Valley View Junior High fue alertada esta mañana sobre una publicación que circulaba en redes sociales entre estudiantes.

Por precaución, las autoridades escolares notificaron de inmediato a la policía.

Tras la investigación correspondiente, las autoridades confirmaron que no existe una amenaza directa contra la escuela.

Las operaciones escolares continúan con normalidad, aunque se implementará presencia adicional de patrullas como medida preventiva.

El distrito escolar reiteró su compromiso de mantener un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y el personal.