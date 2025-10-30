La escuela reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad con transparencia y responsabilidad, agradeciendo a padres, estudiantes y personal por su comprensión y apoyo continuo.
El encuentro está programado para el 5 de septiembre de 2026 y se disputará en el Alamodome, en San Antonio.
SAN ANTONIO – Las universidades UTSA y UTRGV firmaron un contrato para enfrentarse en un partido de futbol americano en 2026, según reportó el portal FBSchedules.com.
El encuentro está programado para el 5 de septiembre de 2026 y se disputará en el Alamodome, en San Antonio. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los equipos ha publicado el juego en sus sitios oficiales.
De acuerdo con el contrato, UTSA pagará a UTRGV una garantía de $350,000 dólares por participar en el partido.
La noticia llega mientras los Vaqueros de UTRGV continúan destacando en su temporada inaugural en el nivel FCS. Los Roadrunners de UTSA serían el primer equipo FBS al que se enfrentaría el programa de futbol americano de los Vaqueros, a la espera de que se publique el calendario completo de UTRGV para la próxima temporada.
Cabe destacar que UTSA fue uno de los equipos donde trabajó Travis Bush, actual entrenador en jefe de UTRGV, quien formó parte del cuerpo ofensivo de los Roadrunners entre 2010 y 2012.
Halloween: Recomendaciones de Seguridad para Padres en la Noche de Brujas
Autoridades emiten consejos para garantizar la seguridad de los niños durante Halloween.
Robo de Auto en Edinburg: Autoridades Buscan Información
La policía solicita la ayuda del público para identificar a una persona de interés tras el robo de un vehículo en la avenida Nolana.
Nuevo Puente en South Padre Island: Un Proyecto que Transforma la Región
South Padre Island: El Departamento de Transporte de Texas planea un segundo puente para aliviar el tráfico y fomentar el turismo en South Padre Island.
Seguridad en Halloween: Preocupaciones y precauciones para familias en Texas
Familias de Texas se preparan para Halloween mientras aumentan las preocupaciones sobre la seguridad en los vecindarios.
Alerta de estafa: correo falso de “Notificación de Auditoría e Investigación del IRS”
EE.UU - El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que circulan bajo el título “Notification of IRS Audit & Investigation”. Los mensajes engañosos instruyen a los destinatarios a descargar archivos “seguros”,...
CBP decomisa más de 160 especies de reptiles y arácnidos en puente internacional Anzaldúas
El decomiso ocurrió el 22 de octubre cuando agentes que realizaban inspecciones de salida detectaron una camioneta Toyota color plata que intentaba cruzar hacia Reynosa.
Camionero culpable de intentar traficar más de $6 millones en cocaína a Estados Unidos
EDINBURG, Texas – Un jurado del Condado Hidalgo declaró culpable a Mario Pastor, de 34 años y originario de Reynosa, México, por intento de contrabando de más de 200 kilogramos de cocaína a través de un puerto de entrada en el sur de Texas, informó este martes el...
Problemas en aeropuertos de EE.UU. por cierre de Gobierno
Cierre de gobierno: El cierre gubernamental afecta vuelos y empleados federales, causando retrasos y escasez de personal.
Accidente Mortal en Brownsville: Carreras Clandestinas Cobran Otra Víctima
Accidente mortal: Un hombre de 27 años fallece en accidente de tráfico mientras presuntamente participaba en carreras ilegales en Brownsville.
PSJA T-STEM ECHS Recibe Distinción como Lone Star Ribbon School 2025
La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.
Ken Paxton demanda a fabricantes farmacéuticos por comercializar Tylenol a embarazadas pese a riesgos conocidos
El texto concluye con un enlace al documento completo de la demanda y un llamado a “hacer que las grandes farmacéuticas rindan cuentas” por poner en riesgo la salud pública.
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado
Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...
DPS captura a miembro de la pandilla MS-13 en el Condado Hidalgo
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detuvo a un miembro confirmado de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y delincuente deportado durante la Operación Lone Star en el condado de Hidalgo.
Brownsville ISD lamenta la pérdida del oficial de seguridad Ramiro Torres
Se ofrecerán servicios de consejería y apoyo para el personal y los estudiantes afectados por esta noticia, y se anima a quienes lo necesiten a buscar asistencia.
Accidente deja un muerto y una mujer herida en presunta carrera callejera
WESLACO, TEXAS – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal registrado durante la madrugada del lunes 27 de octubre de 2025 sobre la FM 3248 (Dr. Hugh Emerson Road), que dejó a un hombre sin vida y a una mujer gravemente herida....
Homicidio en Edinburg: Acusado comparece en corte por muerte de su hermano
David Flores enfrenta cargos por el asesinato de su hermano en Edinburg; su juicio continuará en 2026.