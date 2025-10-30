HOY

Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

UTSA y UTRGV se enfrentarán en 2026 en el Alamodome

El encuentro está programado para el 5 de septiembre de 2026 y se disputará en el Alamodome, en San Antonio.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 30 2025
SAN ANTONIO – Las universidades UTSA y UTRGV firmaron un contrato para enfrentarse en un partido de futbol americano en 2026, según reportó el portal FBSchedules.com.

El encuentro está programado para el 5 de septiembre de 2026 y se disputará en el Alamodome, en San Antonio. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los equipos ha publicado el juego en sus sitios oficiales.

De acuerdo con el contrato, UTSA pagará a UTRGV una garantía de $350,000 dólares por participar en el partido.

La noticia llega mientras los Vaqueros de UTRGV continúan destacando en su temporada inaugural en el nivel FCS. Los Roadrunners de UTSA serían el primer equipo FBS al que se enfrentaría el programa de futbol americano de los Vaqueros, a la espera de que se publique el calendario completo de UTRGV para la próxima temporada.

Cabe destacar que UTSA fue uno de los equipos donde trabajó Travis Bush, actual entrenador en jefe de UTRGV, quien formó parte del cuerpo ofensivo de los Roadrunners entre 2010 y 2012.

