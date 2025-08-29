HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

USCIS permite pagos de tarifas mediante débito ACH a partir del 28 de octubreEricks Webs DesignEricks Webs Design

WASHINGTON, D.C. — La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) anunció que los solicitantes ahora pueden pagar sus tarifas mediante débito ACH. Para hacerlo, deben completar y firmar el nuevo Formulario G-1650, Authorization for ACH Transactions, y colocarlo en la parte superior de su solicitud, petición o petición al momento de presentarla. Hasta el 28 […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
WASHINGTON, D.C. — La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) anunció que los solicitantes ahora pueden pagar sus tarifas mediante débito ACH.

Para hacerlo, deben completar y firmar el nuevo Formulario G-1650, Authorization for ACH Transactions, y colocarlo en la parte superior de su solicitud, petición o petición al momento de presentarla.

Hasta el 28 de octubre de 2025, la agencia continuará aceptando cheques en papel, giros postales y pagos con tarjeta de crédito o débito.

A partir de esa fecha, solo se aceptarán pagos mediante débito ACH con el Formulario G-1650 o pagos con tarjeta de crédito utilizando el Formulario G-1450, Authorization for Credit Card

pagos USCIS
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

