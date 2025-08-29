WASHINGTON, D.C. — La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) anunció que los solicitantes ahora pueden pagar sus tarifas mediante débito ACH.

Para hacerlo, deben completar y firmar el nuevo Formulario G-1650, Authorization for ACH Transactions, y colocarlo en la parte superior de su solicitud, petición o petición al momento de presentarla.

Hasta el 28 de octubre de 2025, la agencia continuará aceptando cheques en papel, giros postales y pagos con tarjeta de crédito o débito.

A partir de esa fecha, solo se aceptarán pagos mediante débito ACH con el Formulario G-1650 o pagos con tarjeta de crédito utilizando el Formulario G-1450, Authorization for Credit Card